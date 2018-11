Chemnitz- Die Boxer des BC Chemnitz 94 haben einen erfolgreichen Saisonstart gefeiert. Gegen das Boxteam Hessen konnten sich die Wölfe mit 11:10 durchsetzen.

Die Chemnitzer um Manager Olaf Leib treten in diesem Jahr in der 2. Bundesliga an. Der Verein sieht darin bessere Entwicklungschancen für die Nachwuchssportler der eigenen Jugendabteilung. Der erste Heimkampf steht dann am 24. November an. Die Wölfe treffen im Sportcenter am Stadtpark auf das Team von Weser Boxring Bremerhaven.