Boxwölfe mit erstem Heimkampf

Chemnitz – Die Boxer des BC Chemnitz steigen am Samstag wieder in der 1. Bundesliga in den Ring. Im Sportcenter am Stadtpark ist dabei das Team des BC Straubing zu Gast.

In der vergangenen Saison hatten die Chemnitzer Boxwölfe in der Endabrechnung als drittbestes deutsches Team für Furore gesorgt. Zum Saisonauftakt im Januar war das Chemnitzer Team mit einem klaren Auswärtserfolg in Darmstadt gestartet. Mit starken Leistungen und einer schlagkräftigen Mannschaft will man auch zum ersten Heimkampf wieder angreifen.

Kampfbeginn ist 17 Uhr.