Brand auf altem Kasernengelände im Leipziger Norden

Leipzig – In der Nacht zum Donnerstag ist ein großer Holzhaufen im Leipziger Norden in Flammen aufgegangen. Keine Person wurde verletzt. Die Einsatzkräfte ließen das Feuer kontrolliert abbrennen.

Auf dem Gelände der alten General-Olbricht-Kaserne ist in der Nacht zum Donnerstag ein großer Holzhaufen in Flammen aufgegangen. In dem Quartier im Norden der Stadt kam es in den vergangenen Monaten immer wieder mal zu Bränden.