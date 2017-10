Brand in der Theaterfabrik

Auf dem Gelände der Theaterfabrik in der Franz-Flemming-Straße ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort zeigte sich, dass eine größere Menge Unrat in Brand geraten war.

Die Feuerwehr war mit drei Einsatzgruppen vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Kameraden durchsuchten zudem das Gelände nach weiteren Glutherden und Personen.