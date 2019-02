Chemnitz- Im Chemnitzer Ortsteil Reichenhain ist es am Mittwochabend zu einem Brand in einer Kleingartenanlage gekommen.

Gegen 19:30 Uhr stand die Laube an der Mittagleite im Kleingartenverein „Am Bernsbach“ in Flammen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei mussten zum Tatort ausrücken. Das Häuschen brannte bis auf das Fundament nieder. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Warum die Laube in Brand geraten war ist bisher noch unklar.