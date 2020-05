Brandneuer Oldtimer

Glück und Leidenschaft haben aus den alten Skizzen dieses neue Auto entstehen lassen. Diese Leidenschaft von Frieder Bach zeigt sich nicht nur in diesem Wagen, sondern auch in seiner Freunde an Oldtimern generell. Er gründete sowohl den Oldtimerdienst Chemnitz, als auch das Museum für sächsische Fahrzeuge Chemnitz e. V. Seine Begeisterung für alte Autos manifestiert sich auch in seinen Büchern. Dem DKW F9 Sportwagen widmete er ebenso ein Buch.