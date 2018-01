Brandstiftung an Friedhofskapelle – Zeugen gesucht

Annaberg-Buchholz – Die Polizei sucht nach der Brandstiftung an einer Friedhofskapelle in Buchholz nach Zeugen.

Am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr wurde die Feuerwehr von einer Spaziergängerin alarmiert, welche bemerkt, wie es aus der Kapelle des Friedhofes im

Stadtteil Buchholz qualmte.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist von Brandstiftung auszugehen. Deshalb kamen ein Fährtensuchhund, Kriminaltechniker und Brandursachenermittler zum Einsatz.

Wie hoch der Schaden am betroffenen Dachstuhl ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Polizei Zwickau sucht nun nach Zeugen. Wer hat etwas gesehen, was in Zusammenhang mit dem Brand stehen könnte. Wer hat Personen auf dem Friedhofsgelände oder in der näheren Umgebung gesehen und kann Beschreibungen geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Annaberg unter Telefon 03733 – 88-0 entgegen.