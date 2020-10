Brandstiftung in Chemnitz – 10.000€ Belohnung für Hinweise

Am 18. Oktober 2018 loderten die Flammen in einem türkischen Lokal in der Chemnitzer Innenstadt. Gegen 2:20 Uhr legten mehrere Unbekannte ein Feuer im Gastraum. Daraufhin mussten 15 Bewohner des entflammten Mehrfamilienhauses evakuiert werden. Das LKA ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Verbindung mit besonders schwerer Brandstiftung. Da die Polizei bei den bisherigen Ermittlungen nicht zu den gewünschten Ergebnissen kam, bittet sie nun die Bevölkerung um Unterstützung.