Breakdance im Kraftwerk

Chemnitz – Am 23. September gibt es im Kraftwerk auf der Kaßbergstraße 36 Breakdance vom Feinsten.

© Sachsen Fernsehen

An diesem Tag treffen sich Breakdancer und Interessierte zu „Sense of Unity Lesson 1“. Crews aus ganz Deutschland sind bereits angemeldet. Auch Chemnitzer Crews treten an, um sich tänzerisch zu messen und die Besten zu ermitteln. Dazu sind großes sportliches Können und Kreativität gefragt. Auch eine Crew aus Prag hat ihr Kommen angemeldet.

Zusätzlich kann man an diesem Abend das Finale „King of the Circle“ erleben. Dabei treffen die besten 16 Einzeltänzer aufeinander, die in vier deutschlandweiten Vorausscheiden ermittelt wurden.

Beginn des Breakdance-Events ist um 17 Uhr, der Einlass für Besucher beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene bträgt 5 Euro, für Kinder bis sechs Jahren drei Euro.

Wer nach dem Event selbst Lust zum Breaken hat, kann sich am 24. September in einem Workshop im Kraftwerk selbst ausprobieren.