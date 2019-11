Brennender LKW blockiert A4

Der verzweifelte Löschversuch des Fahrers dauerte bis zum Eintreffen der Feuerwehr an. Die Ladung des LKWs erschwerte die Löscharbeiten. Bei den Massen an Altreifen und Paletten hatte das Feuer viel Futter. Die riesigen Reifen mussten erst von der Ladefläche auf die Autobahn geworfen werden, dass diese nicht auch von den Flammen erfasst werden konnten. Erst dann war die Feuerwehr dazu in der Lage den Brand zu löschen.