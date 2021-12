Am Sonntag ist in Plauen ein Briefkasten der Deutschen Post gesprengt worden. Der Briefkasten an der Straßenbahnhaltestelle Hauptfriedhof wurde schwer beschädigt. Ein Schaden von 500 Euro ist entstanden, wie die Polizei Zwickau berichtet. Alle Briefe, die auf dem Fußgängerweg verteilt lagen, wurden von der Polizei eingesammelt und sichergestellt. Bisher sind die Täter noch unbekannt. Die Polizei ermittelt.