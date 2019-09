Brückensperrung in Einsiedel

Chemnitz- Am 25. September wird es eine Sonderprüfung der Brücke am Fabrikweg in Einsiedel geben.

Dadurch kommt von 8 bis ca. 16 Uhr an der Brücke über der Zwönitz zu einer kurzzeitigen Sperrung. Dazu werden an einigen Stellen die Belagsbohlen entfernt und das darunterliegende Material vor allem auf Feuchtigkeitseintragungen untersucht.

In den knapp acht Stunden ist das Betreten und Überqueren der Brücke nicht möglich. Umwege über die Einsiedler Hauptstraße und Einsiedler Neue Straße sind nicht zu vermeiden.