Brühl: Archäologen finden alte Wasserflaschen

Sieben Mitarbeiter des Landesamtes für Archäologie sind seit Ende September dabei, die alten Kellergewölbe der Gründerzeitbauten freizulegen und zu untersuchen. Gut ein Drittel des ehemligen Parkplatzes haben sie bislang geschafft. Die bisherigen Befunde stammen aus der frühen Neuzeit und reichen bis ins Mittelalter.

"Wenn wir hier Keramik rausholen, dann haftet noch sehr viel des lehmigen Bodens an den Stücken. Damit die Funde nicht zerstört werden, lassen wir sie so trocknen. Anschließend wird die Erde entfernt. Das braucht seine Zeit und ist hier an dieser Ausgrabungsstelle so nicht möglich", erklärt Dähne.