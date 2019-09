Brummis im Blick: Verstärkte Kontrollen der Leipziger Polizei

Zu schnelle Autos, technische Defekte und nicht eingehaltene Ruhezeiten - Darauf achtete die Polizei am Donnerstag ganz besonders. Hintergrund war der zweite Verkehrssicherheitsaktionstag. Dieser fand länderübergreifend von 6 bis 20 Uhr in ganz Sachsen statt und wurde von der Deutschen Hochschule der Polizei koordiniert. Unter dem Hashtag #sichermobilleben konnten Interessierte den Aktionstag in den sozialen Medien der Polizei Sachsen mitverfolgen.