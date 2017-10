Brunch mit Frau Stange

Am kommenden Samstag, 28. Oktober, von 10-12 Uhr, lädt die SPD-Landtagsabgeordnete und Staatsministerin Dr. Eva-Maria Stange in das Café "Lino" auf der Schandauer Straße 23 ein. Der Grund dafür: Sie möchte in einer entspannten Athmosphäre, interessierten Bürgern aus Striesen, Rede und Antwort zu aktuellen politischen Fragen in Dresden und Sachsen stehen.

" Wer in der Woche arbeiten muss, kann gern am Samstag mit seinen Fragen und Problemen kommen. Auch im Dresdner Osten gibt es Themen, die die Menschen umtreiben. Jedes Thema ist willkommen.", so Eva-Maria Stange.