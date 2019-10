Brutale Schlägerei in einem Döner-Imbiss

Am Mittwochabend , gegen 22:15 Uhr gerieten mehrere Personen aneinander. Zwischen einem 20- und einem 21-Jähriger entbrannte ein Streit. Zunächst beschimpften sie sich gegenseitig. Dies gipfelte in einer Kopfnuss, die der Jüngere dem Älteren verpasste und dabei leicht verletzte. Ein 19-Jähriger versuchte zu schlichten und geriet dabei zwischen die Fronten. Durch Schläge und Tritte wurde dieser derart stark verwundet, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Auseinandersetzung spielte sich sowohl vor, als auch in dem Döner-Imbiss an der Ecke Brückenstraße und Straße der Nationen ab. In dem Schnellrestaurant wurden durch die Schlägerei Geschirr und mehrere Einrichtungsgegenstände zerstört.