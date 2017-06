BSG Chemie macht sich fit für die Regionalliga

Bei der Suche nach Neuzugängen wird vor allem auf junge talentierte Spieler ein Auge geworfen, wie zum Beispiel der 20-Jährige Stürmer John Winkler, der bisher beim SSV Markranstädt die Stiefel geschnürt hat.

Das Ziel der Leutzscher ist keinesfalls ein erneuter Durchmarsch, sondern der Verbleib in der vierthöchsten Spielklasse. Zum ersten Spieltag am letzten Juli-Wochenende könnte da bereits der erste Kracher gegen Lok Leipzig anstehen. In der Vorbereitung treffen die Grün-Weißen am kommenden Freitag mit dem TSV Lehnerz im Alfred-Kunze-Sportpark auf ihren ersten Testspielgegner.