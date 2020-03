Buchinteressierte aufgepasst!

Chemnitz- Bis zum Jahre 1989 verließen fast 400.000 Menschen die DDR, indem sie ihre „ständige Ausreise“ beantragten, da sie nicht bei einem Fluchtversuch ihr Leben riskieren wollten.

Sehr viele Menschen warteten lange darauf, wirklich ausreisen zu dürfen. Diejenigen, die in der DDR einen „Ausreiseantrag“ stellten und damit die „Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR“ beantragten, mussten mit Schikanen rechnen. Betroffene wurden auch in ihrem Umfeld, unter Kollegen, Nachbarn und sogar in der eigenen Familie als Verräter und Egoist bezeichnet.

Am Montag, dem 16. März lädt die Volkshochschule Chemnitz in die Neue Sächsische Galerie im TIETZ ein. Von 19 bis 20:30 Uhr wird das Buch „Ständige Ausreise. Schwierige Wege aus der DDR“ von den Herausgebern Jana Göbel und Matthias Meisner vorgestellt. Journalisten aus ganz Deutschland haben in diesem Sammelband 24 Geschichten zusammengetragen. Diese erzählen von den Motiven, die DDR zu verlassen. Dabei stellen sie auch Fragen in den Raum. Unter anderem wie man in der Zeit zwischen Antragstellung und Ausreise lebte, wenn man monatelang auf gepackten Koffern saß. Nach der Lesung der Textpassagen aus dem Buch sind alle Anwesenden zum Gespräch eingeladen. Der Eintritt ist frei.