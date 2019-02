Buchmesse Leipzig 2019 – Das Gastland stellt sich vor!

"Ahoj Leipzig!" Heute in vier Wochen startet sie wieder! Eine Messe, die jährlich mehr als 200.000 Besucher in ihre Hallen lockt- Die Leipziger Buchmesse! Diesjähriges Gastland: Tschechien! In Leipzig ist die tschechische Republik mit 70 Neuerscheinungen und 55 Autorinnen und Autoren vertreten. Auf mehr als 130 Veranstaltungen auf dem Messegelände, als auch in der Leipziger Innenstadt, kann die Tschechische Literatur erlebt werden.

Vom 21. bis 24. März können alle Leseratten und Bücherwürmer ihrem Hobby nachgehen und viele Neuerscheinungen aus dem nationalen aber auch aus dem internationalen Raum kennenlernen.

Innerhalb der Messe finden viele tschechische Veranstaltungen, unter anderem im Café Europa und in der LVZ-Autoren-Arena, statt. Auch tschechische Kinder- und Jugendliteraturen haben innerhalb der Messe ihren Platz gefunden.