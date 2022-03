Der österreichische Schriftsteller Karl-Markus Gauß wird am Mittwoch mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung geehrt. Der 67-Jährige wird für sein Buch «Die unaufhörliche Wanderung: Reportagen» über besondere Menschen und Orte in Europa ausgezeichnet. Der Preis ist mit 15 000 Euro dotiert. Er wird am Abend in der Leipziger Nikolaikirche verliehen.

Überschattet wird auch diese Veranstaltung vom Krieg in der Ukraine. Die Kuratoren des Preises haben die russische Aggression bereits entschieden verurteilt. Vor der Verleihung wird es eine Friedensaktion mit anschließender Kundgebung geben, zu der die Stadt, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Nikolaikirche aufgerufen haben.

Quelle: dpa