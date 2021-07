Buchsommer ist Magnet für junge Lesefreunde

Vogtland- „Beim Lesen tauch ich ab“ lautet das Motto des Buchsommers in Sachsen, an dem sich die Vogtlandbibliothek beteiligt. Mehr als 100 Kinder- und Jugendbücher stehen im Buchsommer-Regal.

Der Zuspruch unter Lesern im Alter zwischen neun bis 16 hält an. Seit der Buchsommer-Eröffnung am 12.6. haben sich 41 Schüler angemeldet. Zur Abschlussparty am 15.9. gibt es ein Buchsommer-Zertifikat des Deutschen Bibliotheksverbandes. Die Plauener Deutschlehrer können die freiwillige Leseleistung mit einer guten Lese-Note belohnen.