Buchtipp der Woche – Komisch, alles chemisch!

Buchtipp der Woche: Das Sachbuch "Komisch, alles chemisch" von Dr. Mai Thi Nguyen-Kim.

"ein Liebesbrief an die Wissenschaft"

Inhaltsangabe von Thalia.de:

Chemie ist alles – was wir tun, was uns umgibt, was wir fühlen, alles hat mit Chemie zu tun. Glauben Sie nicht? Die junge Wissenschaftlerin und Journalistin Mai Thi Nguyen-Kim tritt in diesem spannenden Pop-Science-Buch den munteren Beweis an und zerlegt Alltagsphänomene in ihre chemischen Elemente. Witzig und originell erklärt sie, welche chemischen Reaktionen in und um uns herum insgeheim ablaufen, und macht vor allem eins: Lust auf Chemie.

Dr. Mai Thi Nguyen-Kim ist Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin. Während ihrer Doktorarbeit, die sie an der Harvard University schrieb, gründete sie den YouTube-Kanal "The Secret Life Of Scientists" und startete damit ihre Mission, Wissenschaft wie eine "Seuche" im Land zu verbreiten. Mit ihrem Sachbuch versucht Sie somit weiterhin den "Laien" die Wissenschaft näher zu bringen.

