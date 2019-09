Buchtipp der Woche – Der Sprung

Dresden - Diese Woche geht es in unserem Buchtipp der Woche bei Dresden Fernsehen um den Roman "Der Sprung" von Simone Lappert. Eine junge Frau steht in einer Kleinstadt auf einem Dach und möchte sich scheinbar dort runter stürzen. Der Leser erfährt allerdings nur aus den Perspektiven der Menschen aus deren Umfeld, was genau vor Ort passiert. Eine Geschichte über verschiedene Schicksale, von Obdachlosen bis hin zu einem Polizisten, und wie sie alle ihre eigenen psychischen Lasten mit sich tragen.

Jeden Mittwoch gibt es einen ganz persönlichen Buchtipp von den Leseratten aus der Thalia Dresden Buchhandlung an der Hauptstraße. Von spannenden Neuerscheinungen, Kinderbücher und Co. bis hin zu Krimis und Thrillern, wird im Laufe der Sendereihe aus jedem Genre etwas dabei sein. Bücher, die dem Team um Filialleiterin Ina Wagner am Herzen liegen, werden hier vorgestellt und verlost. Buchtipp anschauen und gewinnen!