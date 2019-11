Buchtipp der Woche – Hotel der Magier

Dresden - Diese Woche geht es in unserem Buchtipp der Woche bei Dresden Fernsehen um ein Fantasy-Krimi-Abenteuer "Hotel der Magier" von Nicki Thornton. Im Hotel "Zur letzten Chance" stirbt ein Gast an der vergifteten Nachspeise, die vom Küchenjunge Seth zubereitet wurde. Nun muss Seth gemeinsam mit seinem sprechenden Kater Beweise für seine Unschuld finden.

Jeden Mittwoch gibt es einen ganz persönlichen Buchtipp von den Leseratten aus der Thalia Dresden Buchhandlung an der Hauptstraße. Von spannenden Neuerscheinungen, Kinderbücher und Co. bis hin zu Krimis und Thrillern, wird im Laufe der Sendereihe aus jedem Genre etwas dabei sein. Bücher, die dem Team um Filialleiterin Ina Wagner am Herzen liegen, werden hier vorgestellt und verlost. Buchtipp anschauen und gewinnen!