Buchtipp der Woche – Rocky Waschbär

Buchtipp der Woche: Das Bilderbuch "Rocky Waschbär" von Michael Engler.

"abenteuerlich und wunderschön illustriert"

Rocky Waschbär ist der beste Apfelkuchendieb östlich und westlich des Mississippi. Sam Sheriff jagt ihn schon ewig, erwischt ihn aber nicht! Eines schönen Tages schnappt sich Rocky einen Apfelkuchen und will ihn gerade genüsslich verspeisen, als es im Gebüsch auffällig raschelt. Oh nein, der Sheriff!

Ehe Rocky es sich versieht, ist er auf der Flucht. Mit Schaufelraddampfer, Postkutsche, sogar mit einem Heißluftballon geht es quer durch den Wilden Westen, bis Rocky am Pazifik ankommt und endlich genüsslich seine Beute verspeisen kann. Doch was raschelt da im Gebüsch?

Michael Engler schreibt Theaterstücke, Hörspiele und Bücher. Seine Bilderbücher wie die »Elefantastisch«-Reihe oder »Ein komischer Vogel« sind bei Klein und Groß beliebt.

Joëlle Tourlonias hat eine Vielzahl von Kinderbüchern veröffentlicht, darunter das 3D-Bilderbuch zum Til-Schweiger-Film »Kokowääh« und »Mikropolis«.

