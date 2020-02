Buchtipp der Woche – Jäger des gestohlenen Goldes

Dresden - Diese Woche geht es in unserem Buchtipp der Woche bei Dresden Fernsehen um den Schatz der letzten Zarenfamilie im Fargo-Roman "Jäger des gestohlenen Goldes" von Clive Cussler. Der Schatz sollte als Lösegeld für die Zarenfamilie gezahlt werden, doch dieser ist nie am Ziel angekommen und verschwand spurlos. Sam und Remi Fargo sind Schatzjäger und begeben sich auf die Suche nach dem Schatz. Dabei lauert die Gefahr überall, denn die beiden haben einen mächtigen Gegner, der sie verfolgt.

Jeden Mittwoch gibt es einen ganz persönlichen Buchtipp von den Leseratten aus der Thalia Dresden Buchhandlung an der Hauptstraße. Von spannenden Neuerscheinungen, Kinderbücher und Co. bis hin zu Krimis und Thrillern, wird im Laufe der Sendereihe aus jedem Genre etwas dabei sein. Bücher, die dem Team um Filialleiterin Ina Wagner am Herzen liegen, werden hier vorgestellt und verlost. Buchtipp anschauen und gewinnen!