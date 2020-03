Buchtipp der Woche – Die rechtschaffenen Mörder

Dresden - Diese Woche geht es in unserem Buchtipp der Woche bei Dresden Fernsehen um den Roman "Die rechtschaffenen Mörder" vom Dresdner Autor Ingo Schulze. Norbert Paulini ist ein Antiquar aus Dresden. Über 40 Jahre lang hat er selbst die schwierigsten Zeiten überlebt, wie dem Hochwasser in Dresden im Jahre 2002 und auch die aktuelle politische Situation. Doch mitten im Buch, scheint sich alles für den Antiquar zu ändern. Ingo Schulze erzählt von unserem Land in diesen Tagen und regt den Leser zum Nachdenken an.



