Buchtipp der Woche – Amelie & Antonio

Dresden - Diese Woche geht es in unserem Buchtipp der Woche bei Dresden Fernsehen um zehn Vorlesegeschichten in "Amelie & Antonio" von Monika Hülshoff. Amelie und das kleine Stoffnashorn Antonio sind beste Freunde und erleben gemeinsam verschiedenste Abenteuer. Eine Busfahrt wird für beide zu einer großen Reise und beim Zähne putzen entsteht auf einmal ein Wasserfall im Badezimmer. Zehn fantasievolle Vorlesegeschichten über eine wunderbare Freundschaft.

Jeden Mittwoch gibt es einen ganz persönlichen Buchtipp von den Leseratten aus der Thalia Dresden Buchhandlung an der Hauptstraße. Von spannenden Neuerscheinungen, Kinderbücher und Co. bis hin zu Krimis und Thrillern, wird im Laufe der Sendereihe aus jedem Genre etwas dabei sein. Bücher, die dem Team um Filialleiterin Ina Wagner am Herzen liegen, werden hier vorgestellt und verlost. Buchtipp anschauen und gewinnen!