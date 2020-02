Buchtipp der Woche – Die Stimme des Zorns

Dresden - Diese Woche geht es in unserem Buchtipp der Woche bei Dresden Fernsehen, um die neue Buch-Reihe von Ethan Cross, mit dem Serienkiller Francis Ackerman. Im neuen Thriller "Die Stimme des Zorns" hat Ackerman die Seiten gewechselt und ist als beratender Spezial Agent beim FBI angestellt. Gemeinsam mit seiner Kollegin müssen sie einen brutalen Serienmörder zur Strecke bringen mit dem markanten Namen "Das Alien". Die Opfer werden nämlich in Kornkreisen gefunden, und sollen angeblich Kontakt mit Ausserirdischen gehabt haben. Spätestens nach dem Verschwinden einer Spezialistin für Ausserirdische beginnt der Wettlauf mit der Zeit.

Jeden Mittwoch gibt es einen ganz persönlichen Buchtipp von den Leseratten aus der Thalia Dresden Buchhandlung an der Hauptstraße. Von spannenden Neuerscheinungen, Kinderbücher und Co. bis hin zu Krimis und Thrillern, wird im Laufe der Sendereihe aus jedem Genre etwas dabei sein. Bücher, die dem Team um Filialleiterin Ina Wagner am Herzen liegen, werden hier vorgestellt und verlost. Buchtipp anschauen und gewinnen!