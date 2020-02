Buchtipp der Woche – Mitternachtsstunde

Dresden - Diese Woche geht es in unserem Buchtipp der Woche bei Dresden Fernsehen um das Kinderbuch "Mitternachtsstunde" von Benjamin Read und Laura Trinder. Emily wohnt mit ihren Eltern in London. Ihr Vater ist Briefträger bei der Nachtpost und als eines Tages zwei geheimnisvolle Briefe ankommen, verschwinden ihre Eltern kurz nacheinander. Emily lässt das nicht auf sich beruhen und begibt sich auf die Suche. Einziger Anhaltspunkt ist die Postfiliale ihres Vaters, doch die ist gar nicht so einfach zu finden. Auf einmal befindet sich Emily nicht mehr in ihrer normalen Zeit, sondern im magischen London des 19. Jahrhunderts. Dort beginnt ihr großes Abenteuer...

