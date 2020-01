Buchtipp der Woche – Die Kakerlake

Dresden - Diese Woche geht es in unserem Buchtipp der Woche bei Dresden Fernsehen um den Roman "Die Kakerlake" von Ian McEwan. Eines Morgens erwacht eine Kakerlake im Körper des Premierministers. Zunächst ist Die Kakerlake verwirrt, doch dann besinnt sie sich schnell darauf, wieso sie sich in diesem Körper befindet. Er hatte eine Vision und ist nicht ohne Grund als Premierminister aufgewacht: Er möchte den Reversalismus in der Politik endgültig durchbringen, da die Gegner dieses Wirtschaftssystems dies bisher verhindern. Es wird nicht erwähnt, doch als Grundlage dieses Romans dient der BREXIT.

