Buchtipp der Woche – Geheimnis in Weiss

Dresden - Diese Woche geht es in unserem Buchtipp der Woche bei Dresden Fernsehen um einen Weihnachts-Krimi von J. Jefferson Farjeon mit dem Titel "Geheimnis in Weiss". Ein Passagier Zug bleibt auf dem Weg nach Manchester mitten in einer Schneewehe stecken. Einige Reisende versuchen trotzdem zu Fuß den nächsten Bahnhof zu erreichen, jedoch verirrt sich die Gruppe unterwegs. Sie finden ein einsam gelegenes Landhaus, dass allerdings nicht ganz so verlassen ist wie es scheint...

Jeden Mittwoch gibt es einen ganz persönlichen Buchtipp von den Leseratten aus der Thalia Dresden Buchhandlung an der Hauptstraße. Von spannenden Neuerscheinungen, Kinderbücher und Co. bis hin zu Krimis und Thrillern, wird im Laufe der Sendereihe aus jedem Genre etwas dabei sein. Bücher, die dem Team um Filialleiterin Ina Wagner am Herzen liegen, werden hier vorgestellt und verlost. Buchtipp anschauen und gewinnen!