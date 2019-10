Buchtipp der Woche – Never Too Close

Dresden - Diese Woche geht es in unserem Buchtipp der Woche bei Dresden Fernsehen um ein ganz neues Genre, dem "New Adult". Im Roman "Never Too Close" von Morgane Moncomble geht es um zwei junge Menschen, die sich während einer Silvesternacht in einem steckengebliebenen Aufzug kennen lernen. Nach einem Jahr wohnen beide in einer gemeinsamen Wohnung und kommen sich immer näher. Eine unvorhersehbare Liebes-Geschichte in Paris...

Jeden Mittwoch gibt es einen ganz persönlichen Buchtipp von den Leseratten aus der Thalia Dresden Buchhandlung an der Hauptstraße. Von spannenden Neuerscheinungen, Kinderbücher und Co. bis hin zu Krimis und Thrillern, wird im Laufe der Sendereihe aus jedem Genre etwas dabei sein. Bücher, die dem Team um Filialleiterin Ina Wagner am Herzen liegen, werden hier vorgestellt und verlost. Buchtipp anschauen und gewinnen!