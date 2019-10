Buchtipp der Woche – Todesmal

Buchtipp der Woche: Der Thriller "Todesmal" von Andreas Gruber.

"spannend vom Anfang bis zum Schluss"

Inhaltsangabe von Thalia.de:

Eine geheimnisvolle Nonne betritt das BKA-Gebäude in Wiesbaden und kündigt an, in den nächsten 7 Tagen 7 Morde zu begehen. Über alles Weitere will sie nur mit dem Profiler Maarten S. Sneijder sprechen. Doch der hat gerade gekündigt, und so befragt Sneijders Kollegin Sabine Nemez die Nonne. Aber die schweigt beharrlich – und der erste Mord passiert. Jetzt hat sie auch Sneijders Aufmerksamkeit. Und während die Nonne in U-Haft sitzt, werden Sneijder und Nemez Opfer eines raffinierten Plans, der gnadenlos ein Menschleben nach dem anderen fordert und dessen Ursprung in einer grausamen, dunklen Vergangenheit liegt...

Andreas Gruber steht er mit seinen bereits mehrfach preisgekrönten Romanen regelmäßig auf der Bestsellerliste.

