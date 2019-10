Buchtipp der Woche – Dear Evan Hansen

Dresden - Diese Woche geht es in unserem Buchtipp der Woche bei Dresden Fernsehen um den Bestseller-Roman zum preisgekrönten Musical "Dear Evan Hansen" von Val Emmich. Evan ist ein Aussenseiter in der Schule und daher rät ihm sein Arzt dazu, jeden Tag einen Brief an sich selbst zu schreiben. Dieser Brief soll ihn motivieren und positiv auf den Tag einstimmen. Doch einer dieser Briefe gerät an einen Mitschüler, der am ersten Tag des neuen Schuljahres Selbstmord begeht. Nun steht Evan, der den Mitschüler gar nicht kannte, im Mittelpunkt der Schule und auch bei den Eltern.

Jeden Mittwoch gibt es einen ganz persönlichen Buchtipp von den Leseratten aus der Thalia Dresden Buchhandlung an der Hauptstraße. Von spannenden Neuerscheinungen, Kinderbücher und Co. bis hin zu Krimis und Thrillern, wird im Laufe der Sendereihe aus jedem Genre etwas dabei sein. Bücher, die dem Team um Filialleiterin Ina Wagner am Herzen liegen, werden hier vorgestellt und verlost. Buchtipp anschauen und gewinnen!