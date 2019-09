Buchtipp der Woche – Einfach Familie leben

Dresden - Diese Woche geht es in unserem Buchtipp der Woche bei Dresden Fernsehen um einen Minimalismus-Guide zum Thema Nachhaltigkeit in der Familie. Der Titel lautet "Einfach Familie leben" und ist in Zusammenarbeit von Familienbloggerin Susanne Mierau und der Gründerin des Zero Waste Online Shop Milena Glimbovski entstanden. Im Buch wird erklärt, wie man den Familienalltag qualitativ hochwertiger gestalten kann, indem man weniger Sachen im Haushalt rumliegen hat. Sitchwort Nachhaltigkeit.

Jeden Mittwoch gibt es einen ganz persönlichen Buchtipp von den Leseratten aus der Thalia Dresden Buchhandlung an der Hauptstraße. Von spannenden Neuerscheinungen, Kinderbücher und Co. bis hin zu Krimis und Thrillern, wird im Laufe der Sendereihe aus jedem Genre etwas dabei sein. Bücher, die dem Team um Filialleiterin Ina Wagner am Herzen liegen, werden hier vorgestellt und verlost. Buchtipp anschauen und gewinnen!