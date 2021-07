Buchtipp der Woche: A Whisper of Stars – Erwacht

Chemnitz- Jede Woche sind wir in der Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm zu Gast, um Ihnen die neuesten Romane, Sachbücher, Kinderbücher, Ratgeber & Co. vorzustellen.

Unser heutiger Buchtipp für Sie ist „A Whisper of Stars – Erwacht“ von Tami Fischer.

In dieser Jugend-Fantasy-Reihe geht es um Olivia und Finn, zwei beste Freunde, die auf einer abgeschiedenen Insel namens Hawaiki leben. Das dort lebende Volk hat seine ganz eigenen Mythen, Bräuche und Götter. Doch für Olivia und Finn ist ein Großteil dieser Dinge unsinnig, sie würden viel lieber die Insel und die Schiffswracks an der Küste erkunden, denn dort wartet ein Teil der Welt auf sie, den sie auf der Insel nie haben könnten. Als sie allerdings am Tag des Sternenfestes einen mysteriösen Fremden treffen, ändert sich ihre Einstellung zur Außenwelt schlagartig und ihr Abenteuer beginnt…

Tami Fischer wurde 1996 in Hessen geboren. Sie lebt für romantische und fantastische Literatur und hat seit ihrer Kindheit eine Schwäche für den Sternenhimmel. Ihr Bestseller „Burning Bridges“ erlangte Gold beim Lovelybooks Leserpreis 2019 in der Kategorie „Deutschsprachiges Debüt“. Sie ist gelernte Buchhändlerin.

„A Whisper of Stars“ ist der perfekte Mix aus Disneys Vaiana und Avater: Der Herr der Elemente und somit auch die perfekte Reihe für Fans von beidem.

