Buchtipp der Woche: Chemnitz – Luftbilder im Jahrhundertblick

Chemnitz- Jede Woche sind wir in der Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm zu Gast, um Ihnen die neuesten Romane, Sachbücher, Kinderbücher, Ratgeber & Co. vorzustellen.

Dieses Mal stellen wir Ihnen das Buch „Chemnitz – Luftbilder im Jahrhundertblick“ von Christian Köhler und Jörn Richter vor.

Als vor einigen Jahren das erste Luftbild vom Chemnitzer Verein für Luftfahrt e. V. eher zufällig vom Rathaus entstand, hätte keiner vermutet, wie sehr das Projekt die Vereinsmitglieder fesseln und in Anspruch nehmen würde. Im direkten Vergleich zu einer historischen Postkarte war schnell klar, dass man fast in derselben Position fotografiert hatte, wie einst die Vorfahren. Verzaubert und begeistert startete der Verein das Projekt Zeitreise „Zwei Gesichter einer Stadt“. Was einmal durch Zufall gelang, sollte nun mit Plan und Strategie wiederholt werden. Die Vereinsmitglieder begaben sich auf die Suche nach weiteren historischen Luftaufnahmen.

Wir haben Sie neugierig gemacht?

