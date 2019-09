Buchtipp der Woche: Das Labyrinth des Fauns

Chemnitz- Jede Woche sind wir in der Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm zu Gast, um Ihnen die neuesten Romane, Sachbücher, Kinderbücher, Ratgeber & Co. vorzustellen.

Unser heutiger Buchtipp für Sie ist das Buch „Das Labyrinth des Fauns“ von Cornelia Funke nach Idee und Film von Guillermo del Toro.

Spanien, 1944: die junge Ofelia zieht mit ihrer Mutter in die Berge. Dort macht der verhasste Stiefvater und General Francisco Francos gnadenlose Jagd auf Partisanen.

Um ihrer bedrohlichen und traurigen Realität zu entkommen flieht Ofelia in ihre Märchengeschichten. Ihr Leben ändert sich als sie langsam selbst Hals über Kopf in Eines gerät. Sie begegnet einem magischen Faun, welcher ihr drei gefährliche Aufgaben stellt. Besteht sie diese, soll sich ihr geheimnisvolles Schicksal erfüllen, welches eng an das des zauberhaften Reiches geknüpft ist.

Cornelia Funke erzählt ein Märchen über Verletzlichkeit, Brutalität und Furcht aber auch den Mut zum Widerstand.

Wir haben Sie neugierig gemacht?

Wenn Sie das Buch, bereitgestellt von der Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm, gewinnen wollen, dann bewerben Sie sich über unser Gewinnspielformular.

Das Gewinnspiel geht bis zum 24.09.2019, 12:00 Uhr. Die Gewinner werden per Email benachrichtigt.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Gewinn muss persönlich bei Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm in Chemnitz abgeholt werden.

Weitere Buchtipps finden Sie unter: www.sachsen-fernsehen.de/buchtipp-der-woche/