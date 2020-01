Buchtipp der Woche: Die Ewigkeit in einem Glas

Chemnitz- Jede Woche sind wir in der Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm zu Gast, um Ihnen die neuesten Romane, Sachbücher, Kinderbücher, Ratgeber & Co. vorzustellen.

Heute stellen wir Ihnen das Buch “Die Ewigkeit in einem Glas“ von Jess Kidd vor.

Die Autorin nimmt uns mit nach London ins Jahr 1863. Dort lernen wir eine Privatdetektivin der besonderen Art kennen, Bridget Devine. Sie raucht Pfeife, schimpft und trinkt. Alles was eine Dame zu der Zeit nicht macht.

Ihr aktueller Fall hat es in sich. Sie soll das Verschwinden eines höchst sonderbaren Kindes aufklären. Die ersten Spuren führen sie dabei in die absurde Welt der Sammler von menschlichen Kuriositäten. Kein ungefährliches Unterfangen, doch die Ermittlerin erhält Unterstützung von einem tätowierten Geist in langer Unterhose und mit Zylinder. Jedenfalls versucht er ihr zu helfen.

Klingt skurril? Ist es auch, aber wenn man sich auf diese Besonderheiten einlässt, entfaltet sich ein wunderbarer Roman irgendwo zwischen Historie, Krimi und Fantasy.

