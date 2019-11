Buchtipp der Woche: Die Kunst und das Glück eines Sommers

Chemnitz- Jede Woche sind wir in der Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm zu Gast, um Ihnen die neuesten Romane, Sachbücher, Kinderbücher, Ratgeber & Co. vorzustellen.

Unser heutiger Buchtipp für Sie ist der neue Roman von Sophia von Dahlwitz über die Künstlerin Paula Modersohn Becker und deren Schaffenszeit in der Künstlerkolonie Worpswede: Die Kunst und das Glück eines Sommers.

Es ist Spätsommer des Jahres 1900. Paula lebt in Worpswede und befindet sich in einer Schaffenskrise. Otto Modersohn interessiert sich für die junge Malerin , kann sich aber so kurz nach dem Tod seiner Frau Helene noch nicht wieder neu binden. Und dann gibt es da noch Rainer Maria Rilke, zu dem sie sich auch hingezogen fühlt.

Sie würde gern zurück nach Paris gehen , um ihre Studien weiterzuführen, aber es geht ihr langsam das Geld aus, da sich ihre Werke nicht besonders gut verkaufen. Ihre Eltern haben den Wunsch ihrer Tochter, Künstlerin zu werden, lange unterstützt. Doch jetzt stellt ihr Vater sie vor die Wahl: heiraten oder sich eine Arbeit suchen.

