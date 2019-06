Buchtipp der Woche: Drei Schritte zu dir

Chemnitz- Jede Woche sind wir in der Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm zu Gast, um Ihnen die neuesten Romane, Sachbücher, Kinderbücher, Ratgeber & Co. vorzustellen.

Heute stellen wir Ihnen das Buch „Drei Schritte zu dir“ von Rachael Lippincott vor.

In dem Buch geht es um Stella und Will, beide leiden an der Krankheit Mukoviszidose. Beide könnten nicht unterschiedlicher sein, Stella ist eine Kämpferin, sie verhält sich vorbildlich und hält sich an den Behandlungsplan der Ärzte, denn Stella hat Hoffnung und möchte Leben.

Will dagegen ist ein Rebell und zählt die Tage bis zu seinem 18. Geburtstag. Denn ab diesem Zeitpunkt kann er über seine Behandlungen selbst entscheiden. Er will die Behandlungen nicht mehr, sondern möchte seine restliche Zeit auf Erden einfach nur genießen und noch soviel wie möglich von der Welt sehen.

Wir haben Sie neugierig gemacht?

Wenn Sie das Buch, bereitgestellt von der Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm, gewinnen wollen, dann bewerben Sie sich über unser Gewinnspielformular.

Das Gewinnspiel geht bis zum 02.07.2019 ,12:00 Uhr.

Das Gewinnspiel geht bis zum 02.07.2019 ,12:00 Uhr. Die Gewinner werden per Email benachrichtigt.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Gewinn muss persönlich bei Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm in Chemnitz abgeholt werden.

