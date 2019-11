Buchtipp der Woche: Frostkuss

Chemnitz- Jede Woche sind wir in der Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm zu Gast, um Ihnen die neuesten Romane, Sachbücher, Kinderbücher, Ratgeber & Co. vorzustellen.

Unser heutiger Buchtipp für Sie ist „Frostkuss“, der erste Teil der Reihe von Jennifer Estep.

Im Mittelpunkt der Reihe steht die 17-jährige Gwen Frost, welche nach dem Tod ihrer Mutter unfreiwillig Schülerin an der Mythos Academy wird, einem Internat für die Nachfahren antiker Helden/ mythologischer Krieger. Hier lernen Walküren, Spartaner und Wikinger mit ihren Gaben umzugehen und werden ausgebildet um den finsteren Gott Loki zu bekämpfen. Auch Gwen verfügt über ein außergewöhnliches Talent: die „Gypsy-Gabe“- bei der eine einzige Berührung ausreicht, um alles über einen Gegenstand oder einen Menschen zu erfahren. Und obwohl Sie der Meinung ist, an der Academy nichts verloren zu haben, muss sie bald erkennen dass ihnen allen eine viel größere Gefahr droht als sie ahnen können und sie all ihre Fähigkeiten brauchen wird um in einem Krieg der mythischen Welt bestehen zu können.

Wir haben Sie neugierig gemacht?

Wenn Sie das Buch, bereitgestellt von der Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm, gewinnen wollen, dann bewerben Sie sich über unser Gewinnspielformular.

Das Gewinnspiel geht bis zum 19.11.2019, 12:00 Uhr. Die Gewinner werden per Email benachrichtigt.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Gewinn muss persönlich bei Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm in Chemnitz abgeholt werden.

Weitere Buchtipps finden Sie unter: www.sachsen-fernsehen.de/buchtipp-der-woche/