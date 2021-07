Buchtipp der Woche: Hard Land

Chemnitz- Jede Woche sind wir in der Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm zu Gast, um Ihnen die neuesten Romane, Sachbücher, Kinderbücher, Ratgeber & Co. vorzustellen.

Unser heutiger Buchtipp für Sie ist „„Hard Land“ von Benedict Wells.

Der Roman spielt im Amerika der 80er und dreht sich um den 15-jährigen Sam, der ein ziemlicher Außenseiter ist. Ihn belasten dazu noch familiäre Probleme, wie die schwere Krankheit der Mutter und das angespannte Verhältnis zum Vater. Um dieser Situation zumindest für den Sommer etwas aus dem Weg gehen zu können, nimmt Sam einen Ferienjob in einem alten Kino an und sein Leben verändert sich. Er findet Freunde, verliebt sich, schöpft neues Lebensgefühl und lernt sein verschlafenes Örtchen und seine Bewohner mehr zu schätzen. Wir Leser begleiten Sam Schritt für Schritt beim Erwachsen werden und stehen mit ihm viele komische, herzliche und auch traurige „Erste Male“ durch. Wer jetzt vielleicht denkt, eine Geschichte so oder so ähnlich schon mal gelesen oder gesehen zu haben, hat vielleicht Recht, aber so wundervoll wie von Benedict Wells wurde sie noch nie erzählt. Man fühlt sich wie im Film, nur besser.

Wir haben Sie neugierig gemacht?

Wenn Sie das Buch, bereitgestellt von der Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm, gewinnen wollen, dann bewerben Sie sich über unser Gewinnspielformular.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 16.07.2021, 12:00 Uhr. Die Gewinner werden per Email benachrichtigt.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Gewinn muss persönlich bei Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm in Chemnitz abgeholt werden.

