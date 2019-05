Buchtipp der Woche: Heartless – Der Kuss der Diebin

Chemnitz- Jede Woche sind wir in der Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm zu Gast, um Ihnen die neuesten Romane, Sachbücher, Kinderbücher, Ratgeber & Co. vorzustellen.

Heute stellen wir Ihnen den ersten Teil der fantastischen Heartless-Trilogie von Sara Wolf vor.

In Heartless – Der Kuss der Diebin geht es um die junge Zera, die stark, mutig, wunderschön und wortwörtlich herzlos ist. Denn Zeras Herz ist in der Gewalt einer Hexe. Um ihre Freiheit wieder zuerlangen muss sie einen Auftrag erfüllen: das Herz des Kronprinzen stehlen. Um überhaupt in die Nähe des attraktiven und unverschämten Prinzen zu kommen tarnt Zera sich als eine adelige Heiratskandidatin und nimmt an der Brautwahl im Königspalast teil.

Wir haben Sie neugierig gemacht?

Wenn Sie das Buch, bereitgestellt von der Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm, gewinnen wollen, dann bewerben Sie sich über unser Gewinnspielformular.

Das Gewinnspiel geht bis zum 04. Juni, 12:00 Uhr. Die Gewinner werden per Email benachrichtigt.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Gewinn muss persönlich bei Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm in Chemnitz abgeholt werden.

