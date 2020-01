Buchtipp der Woche: Tage wie diese

Chemnitz- Jede Woche sind wir in der Thalia Chemnitz-Galerie Roter Turm zu Gast, um Ihnen die neuesten Romane, Sachbücher, Kinderbücher, Ratgeber & Co. vorzustellen.

Unser heutiger Buchtipp für Sie ist das Buch „Tage wie diese“ von John Green, Maureen Johnson und Lauren Myracle.

Die Autoren haben drei eigenständige, weihnachtliche Kurzgeschichten geschrieben, welche jedoch gekonnt miteinander verwoben sind.

Den Mittelpunkt aller Geschichten bildet das Städtchen Gracetown, in dem der größte Schneesturm seit 50 Jahren herrscht. Dieser hat natürlich Auswirkungen auf unsere Protagonisten. So landet Jubilee in einem Waffelhaus nachdem ihr Zug stecken geblieben ist, Tobin wird im Schneesturm zum Abenteurer und Allie, die einen Fehler begangen hat, wird vom Sturm von ihrer Wiedergutmachung abgehalten.

Der Leser kann sich auf eine extra Portion Weihnachtsstimmung, skurrile Ereignisse und ganz viel Schnee freuen!

Wir haben Sie neugierig gemacht?

