Bücherbus rollt wieder

Chemnitz – Pünktlich zum Start in die Winterferien wird der Bücherbus der Stadtbibliothek wieder in Chemnitz unterwegs sein.

© Chemnitz Fernsehen

Die mobile Stadtteilbibliothek wird dann an Grundschulen, an Horten und den regulären Haltepunkten anzutreffen sein, damit kleine und große Leseratten auch in den Ferien wieder in andere Welten reisen oder Abenteuer erleben können.

Den Bücherbus könnt ihr hier antreffen:

Termin

Montag, 12. Februar:

8 bis 10.30 Uhr Grundschule Reichenhain,

11 bis 14 Uhr Ludwig-Richter-Grundschule,

15 bis 17 Uhr Ebersdorf;

Dienstag, 13. Februar:

9 bis 11 Uhr Schönau Nah & Gut;

Donnerstag, 15. Februar:

10 bis 11 Uhr Sen-Vital;

Montag, 19. Februar:

15 bis 17 Uhr Ebersdorf;

Dienstag, 20. Februar:

11.30 bis 14 Uhr Grundschule Charles Darwin.

(Quelle: Stadt Chemnitz)