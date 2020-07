Nicht nur im Kinder-und Jugendtheater, aber dort ganz besonders, ist der unmittelbare Austausch mit dem Publikum von elementarer Bedeutung. Die COVID19-Pandemie erschwert diesen Austausch, hat bestimmte Themen in den Hintergrund rücken lassen und verleiht anderen ein neues Gewicht. Dabei bilden zeitgenössische Stoffe, zeitgemäße Ästhetik, Poesie, Engagement und die Perspektiven und Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen nach wie vor die Basis für alles, was am tjg. entsteht. So fußt auch die neue Spielzeit programmatisch auf in den letzten Jahren herausgebildeten Schwerpunkten und Zielsetzungen wie Digitalität, Diversität, Nachhaltigkeit und Partizipation. Mit Blick auf das, was Kinder, Jugendliche und Familien in den letzten Monaten (nicht) erlebt und erfahren haben, sieht sich das tjg. in der Verantwortung, sich einmal mehr gerade für Teilhabe und den Stellenwert von kultureller Bildung stark zu machen –auch und gerade unter erschwerten Bedingungen, um sein Publikum bei der differenzierten Auseinandersetzung mit einer immer komplexeren Welt sinnlich zu ermutigen und praktisch zu unterstützen. Dafür wird und wurde bereits viel auf den Weg gebracht: Nicht nur Vermittlungsarbeit hat digitale Pfade erkundet, das Proben und Spielen mit Abstand wurde standardisiertund vieleDefiziteräumlicher Zusammenkunft wurden genutzt, um den Austausch zu Themen auf anderer Ebene sowie eine grundsätzliche Zugewandtheit zu intensivieren.