Bülent Ceylan in Chemnitz – und ihr könnt dabei sein

CHEMNITZ FERNSEHEN verlost in Zusammenarbeit mit der d2mberlin GmbH Tickets für das neue Bühnenprogramm "Kronk" von Bülent Ceylan, am 16.11.2017, um 20:00 Uhr, in der Messe Chemnitz.

Krank oder wie eben der Mannheimer sagt: "KЯONK", sind außer Körper und Geist vor allem auch Situationen, in die wir täglich geraten. Und die werden in gewohnter Art und Weise von Bülent Ceylan intensiv untersucht, professionell diagnostiziert und mit dem besten Heilmittel der Welt, dem herzhaften Lachen behandelt.