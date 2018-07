Bündnis „Seebrücke“ ruft zur Demo auf

In Seenot befindliche Personen müssen geretten werden. Diese Pflicht besteht ausnahmslos für jedes Schiff. Egal ob die Schiffe extra aufbrechen oder nur zufällig in Seenot befindliche Personen antreffen. Geholfen werden muss, wenn die Menschen oder die Besatzung "nicht in Sicherheit gelangen können und auf See verloren gehen". Laut UN müssen die Geretteten an einen sicheren Ort gebracht werden. Kritiker werfen den Seenotrettern wie der "Mission Lifeline" vor, Schlepperbanden zu unterstützen und Fluchtanreize nach Europa zu bieten.